Diffamarono Stefania Cappa insinuando un suo coinvolgimento nella morte di Chiara Poggi | condannati due giornalisti delle Iene

Un caso che ha sconvolto l’Italia e rimette in discussione il delicato equilibrio tra libertà di stampa e rispetto della dignità. Due giornalisti delle Iene sono stati condannati per aver diffamato Stefania Cappa, insinuando un coinvolgimento nella tragica morte di Chiara Poggi. La giustizia ha fatto luce, dimostrando quanto sia fondamentale verificare le fonti e rispettare la verità, affinché il diritto alla reputazione non venga calpestato.

Garlasco (Pavia), 6 giugno 2025 – Il Tribunale di Milano ha condannato per diffamazione aggravata ai danni di Stefania Cappa, una delle gemelle cugine di Chiara Poggi, l'autore ( Riccardo Festinese ) e il conduttore (Alessandro De Giuseppe) di un servizio del programma Le Iene andato in onda nel maggio 2022 e dal titolo 'Speciale Le Iene, delitto di Garlasco, la verità di Alberto Stasi'. Stando all'imputazione, nel servizio sarebbe stato insinuato "un coinvolgimento" della cugina "nell'omicidio" della 26enne. In particolare, "riportando le dichiarazioni al riguardo rilasciate all'epoca" da Marco Muschitta e "accreditandole sebbene ritrattate" perché "sarebbero state confermate da intercettazioni e altre deposizioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Diffamarono Stefania Cappa insinuando un suo coinvolgimento nella morte di Chiara Poggi”: condannati due giornalisti delle Iene

