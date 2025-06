Difese sotto accusa e nuova perizia | tutti i nodi del processo ad Alessia Pifferi

Nel caso di Alessia Pifferi, il processo si infittisce di nuovi dettagli e nodi irrisolti. La difesa solleva dubbi sulla mancata valutazione di documenti fondamentali in primo grado, mentre la Procura generale conferma le lacune. Alessia Pontenani, la legale della donna, sottolinea l'importanza di un'applicazione rigorosa della legge. Ma cosa riserverĂ il futuro della lunga battaglia giudiziaria? Restate con noi per scoprire gli sviluppi piĂą recenti.

“In primo grado non è stata esaminata della documentazione fondamentale, fatto che è stato riconosciuto anche dalla Procura generale in Corte d'Assise d'Appello. A me interessa solo che venga applicata la legge”. A parlare è Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, la donna di 39 anni che è stata condannata all'ergastolo in primo grado per aver lasciato morire sua figlia di appena un anno e mezzo abbandonandola a casa per giorni senza cibo nĂ© acqua nel luglio del 2022. L'avvocata è intervenuta durante il programma “Incidente Probatorio”. condotto da Gabriele Raho su Canale 122 Fatti di Nera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Difese sotto accusa e nuova perizia: tutti i nodi del processo ad Alessia Pifferi

