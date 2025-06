Difesa europea sì ma senza una guerra commerciale Intervista al presidente del Consiglio europeo Costa

In un contesto internazionale sempre più complesso, la difesa europea si fa strada senza scatenare guerre commerciali. Il presidente del Consiglio europeo, António Costa, sottolinea l'importanza di mantenere un equilibrio fragile tra cooperazione e autonomia. Bruxelles si prepara a un mese cruciale per rafforzare i rapporti transatlantici, evitando tensioni che potrebbero compromettere il progresso condiviso. La sfida è aperta: come preservare l'unità senza sacrificare le alleanze strategiche?

Bruxelles. I leader dell'Unione europea si trovano di fronte a un mese "decisivo per la relazione transatlantica", dice al Foglio il presidente del Consiglio europeo, António Costa.

