Difesa civile palestinese 38 morti in attacchi israeliani

La guerra tra Israele e Palestina continua a mietere vittime innocenti, con l'ultimo bilancio che segna 38 morti in Gaza. L'agenzia di protezione civile locale denuncia un crescendo di violenza che colpisce indiscriminatamente civili, tra cui un drammatico attacco a Jabalia. In un contesto già complesso e doloroso, la tutela della popolazione civile assume un ruolo fondamentale: è qui che la difesa civile palestinese si impegna ogni giorno per salvare vite e proteggere il territorio.

L'agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che 38 persone sono state uccise oggi da attacchi israeliani o da colpi d'arma da fuoco in tutto il territorio palestinese. Il funzionario della protezione civile Mohammed al-Mughayyir ha dichiarato che 38 persone sono state uccise in diversi attacchi israeliani dall'alba, tra cui 11 in un singolo attacco a Jabalia, nel nord. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Difesa civile palestinese, 38 morti in attacchi israeliani

In questa notizia si parla di: Civile Attacchi Israeliani Palestinese

Gaza: 50 morti negli attacchi israeliani secondo la Protezione civile di Hamas - Nella Striscia di Gaza, le tensioni si intensificano con l'ultimo rapporto della Protezione civile, gestita da Hamas, che riporta 50 morti a seguito dei bombardamenti israeliani.

MEDIO ORIENTE | La difesa civile palestinese ha annunciato in un nuovo bilancio che gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza hanno ucciso 82 persone dall'inizio della giornata. #ANSA Partecipa alla discussione

Pedro Sánchez ha recitato il suo copione diplomatico: indignazione pubblica, riconoscimento dello Stato palestinese, e roboanti annunci sull’embargo delle armi verso Israele. Tutto secondo manuale. Ma dietro l’apparenza dell’impegno umanitario, il governo Partecipa alla discussione

Difesa civile palestinese, 38 morti in attacchi israeliani - L'agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che 38 persone sono state uccise oggi da attacchi israeliani o da colpi d'arma da fuoco in tutto il territorio palestinese. Il funzionario della pr ... Da quotidiano.net

Protezione civile Gaza, almeno 10 morti nei raid israeliani - La Protezione Civile nella Striscia di Gaza ha riferito che almeno 10 persone sono morte negli attacchi israeliani in diverse località del territorio palestinese. (ANSA) ... Scrive ansa.it

Attacchi israeliani nella Striscia di Gaza: 10 vittime secondo la Protezione Civile - La Protezione Civile riferisce di 10 morti negli attacchi israeliani su Gaza, colpiti quartieri a Gaza City, Khan Younis e Deir el-Balah. Si legge su quotidiano.net

Ancora attacchi all'arma bianca tra palestinesi e israeliani