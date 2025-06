Difesa Camporini | noi deboli sì al riarmo E così Putin sarà meno ostile

Se l’Europa desidera garantire la propria sicurezza, deve abbracciare con decisione il riarmo, rafforzando anche il coordinamento tra i Paesi. Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, propone una strategia chiara e condivisa per contrastare le minacce esterne. Ma come evitare che questo rinnovato impegno militare venga frainteso o alimenti tensioni? La risposta risiede in un approccio equilibrato e deciso che...

Roma, 6 giugno 2025 – Se l'Europa vuole difendersi dalla Russia, deve armarsi; ma serve anche un maggiore coordinamento fra i singoli Stati. Vincenzo Camporini, generale ed ex capo di Stato Maggiore della Difesa, indica la roadmap da seguire per difenderci in modo efficace. Generale Camporini, alcuni analisti credono che questo riarmo europeo in realtà provocherà la Russia e la spingerà ad attaccarci. È d'accordo con questa lettura? "No. Al contrario, più ci armiamo, meno appetibile sarà per la Russia qualsiasi volontà ostile nei confronti dei nostri Paesi. È il vecchio concetto della deterrenza.

Facciamo chiarezza su riarmo e difesa europea con il Generale Vincenzo Camporini