Dietro le quinte di Io Capitano per piazze di cinema arriva a Cesena Matteo Garrone

Domenica 29 giugno alle ore 21, Piazza Almerici si trasforma in un palcoscenico di riflessione e ispirazione con “Il lungo viaggio di Io Capitano”. La serata, parte di Piazze di Cinema, ospiterà il celebre regista Matteo Garrone, che ci condurrà dietro le quinte del suo film, rivelando il percorso in Senegal e il potere trasformativo del cinema. Un appuntamento imperdibile per scoprire il lato nascosto delle storie che uniscono mondi e emozioni.

Domenica 29 giugno ore 21, in Piazza Almerici, in occasione di Piazze di Cinema, la Fondazione Lam presenta "Il lungo viaggio di Io Capitano", una serata in dialogo con il regista Matteo Garrone per un racconto sul viaggio che il suo film ha intrapreso in Senegal e sul potere trasformativo del.

