Dieta ipocalorica e depressione: un legame profondo secondo un nuovo studio. Se hai iniziato un percorso di perdita di peso, potresti aver notato cambiamenti che vanno oltre l’aspetto fisico, come un’umore altalenante o una sensazione di malessere. Un rivoluzionario studio pubblicato su BMJ Nutrition, Prevention & Health invita a riflettere: la relazione tra alimentazione e salute mentale è più stretta di quanto si pensi, e conoscere questo legame può fare la differenza nel tuo percorso di benessere.

Stai iniziando una dieta ipocalorica per perdere peso e migliorare la tua vita oppure hai iniziato un percorso da qualche tempo ed hai notato che qualcosa sta cambiando. Il dimagrimento infatti sta portando con sé qualcosa di inaspettato, di non voluto e che ha molto a che fare con il legame (anche questo non salutare) con il cibo come rifugio. Un rivoluzionario studio pubblicato su BMJ Nutrition, Prevention & Health invita a riflettere: la dieta ipocalorica potrebbe danneggiare la tua salute mentale. Analizzando dati di quasi 30.000 adulti americani raccolti tra il 2007 e il 2018, i ricercatori dell’Università di Toronto hanno scoperto un legame inquietante tra diete ipocaloriche e depressione, sfatando il mito che perdere peso migliori sempre l’umore. 🔗 Leggi su Pantareinews.com