Diaz insiste Sono molto felice mentre il Liverpool rifiuta l’approccio Barca

In un mercato estivo infuocato, il Liverpool conferma la sua volontà di mantenere Luis Diaz, rifiutando l'approccio del Barcellona. Il colombiano si mostra felice e appagato a Anfield, rafforzando il legame con i Reds. Scopriamo insieme i retroscena di questa scelta e cosa potrebbe riservare il futuro a uno dei talenti più brillanti della Premier League, in attesa di ulteriori aggiornamenti che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo quanto riferito, Liverpool ha respinto un approccio da Barcellona per Luis Diaz, che ha insistito “Sono molto felice” ad Anfield. La Colombia International ha vinto quattro principali onori con i Reds da quando è arrivato dai Giganti portoghesi Porto nel gennaio 2022, incluso il titolo di Premier League della scorsa stagione. Diaz ha segnato 13 gol-un conteggio migliorato solo da Mohamed Salah (29) tra i suoi compagni di squadra-come Liverpool ha affermato la loro ventesima corona domestica con un margine di 10 punti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Diaz insiste “Sono molto felice” mentre il Liverpool rifiuta l’approccio Barca

In questa notizia si parla di: Diaz Sono Molto Felice

