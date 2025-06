Di Nino pronto a rimettere in moto Pistoia | È l’ora di dare | riavviciniamo le persone

Di Nino pronto a rimettere in moto Pistoia, un ritorno che riaccende speranze e entusiasmo. La sua serietà e professionalità sono garanzia di un futuro promettente per la squadra e la città. Ora, più che mai, è il momento di riavvicinare le persone, di condividere progetti e passione. Con Andrea Di Nino al timone, il basket pistoiese si prepara a riscrivere nuove pagine di successo, perché insieme possiamo fare grandi cose.

Un ritorno, quello di Andrea Di Nino, che non può che far piacere sia per la serietà e professionalità della persona e sia per l’ottimo lavoro svolto nel suo anno a Pistoia. Di Nino torna in un ruolo diverso e trova una Pistoia diversa da quella che aveva lasciato. "Ringrazio il Napoli Basket perché ha accelerato permettendomi di essere qui subito– dice il nuovo direttore generale biancorosso -, Joe David per la voglia di avermi e poi una persona chiave per la mia decisione ovvero Marco Sambugaro. Con Marco in un anno si è creato un rapporto meraviglioso, se sono tornato è perché nell’anno in cui sono stato qui e anche in questa stagione mi ha trasmesso l’amore per i colori che Marco ha e avrà per sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net