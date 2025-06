Deve scontare 6 anni di carcere per droga | 30enne arrestata sul treno

In un'azione tempestiva e mirata, la polizia ferroviaria di Milano ha smascherato una 30enne gravemente coinvolta nel traffico di droga, arrestandola a bordo di un treno regionale. La donna, con alle spalle una condanna di sei anni per spaccio a Castel Volturno, cercava di sfuggire alla giustizia, ma è stata intercettata e portata davanti alla legge. Questo episodio sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere il crimine su tutto il territorio.

Deve espiare 6 anni di carcere per spaccio di droga a Castel Volturno. Per questo una 30enne è stata arrestata dalla polizia ferroviaria di Milano. La donna è stata intercettata a bordo di un treno regionale Cadorna-Malpensa. Dopo un controllo, i poliziotti hanno verificato che era. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Deve scontare 6 anni di carcere per droga: 30enne arrestata sul treno

