Deve finire la strage di bambini a Gaza | l' appello di Vasco Rossi dal palco di Firenze

Sul palco di Firenze, Vasco Rossi lancia un appello urgente: fermare la strage di bambini a Gaza. Gli artisti italiani si uniscono in una mobilitazione coraggiosa contro le politiche del governo israeliano, tra cui Anna Foglietta che non ha paura di chiamare le cose con il loro nome: una pulizia etnica. È il momento di fare sentire la nostra voce e chiedere giustizia e pace.

