Detenuto 27enne trovato morto nel letto della cella a Regina Coeli il garante del Lazio | “Non è un suicidio”

Tragedia nel carcere di Regina Coeli: un giovane detenuto di 27 anni viene trovato senza vita nel suo letto. La scoperta, fatta da una guardia giurata, ha subito sollevato dubbi sulla causa della morte, con il Garante dei detenuti del Lazio che esclude categoricamente il suicidio. Ora, si attende l'esito dell'autopsia per chiarire le circostanze di questa drammatica vicenda, che apre un inquietante interrogativo sulle condizioni carcerarie e sulla sicurezza dei detenuti.

A dare l'allarme una guardia giurata che era entrata nella cella del ventisettenne. Disposta un'autopsia per certificare se si sia trattato di un malore. Il Garante dei detenuti del Lazio però non ha dubbi: "Non è stato un suicidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

