Detenuti con figli la Regione lancia un progetto per accoglienza extra-carceraria

La Regione mette in campo un innovativo progetto per garantire dignità e tutela ai detenuti con figli, promuovendo un’accoglienza extracarceraria che protegga l’infanzia e sostenga la genitorialità. Questa iniziativa, guidata dall’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, si tradurrà in residenze dedicate, evitando che i bambini vivano nelle celle. La prossima settimana sarà pubblicato un Avviso rivolto agli...

Tutelare la genitorialità delle persone recluse e l'infanzia, mettendo a disposizione dell'Autorità giudiziaria residenze idonee a evitare la presenza di bambini in carcere. L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali pubblicherà, la prossima settimana, un Avviso rivolto agli.

