' DesTEENazione' | ad Alatri prende il via il progetto da 35 milioni per il futuro degli adolescenti

giovani, educatori e amministratori, ha segnato il principio di una grande rivoluzione culturale. Con un investimento di 35 milioni di euro, il progetto “DesTEENazione - Desideri in azione” promette di trasformare le opportunità per gli adolescenti, creando un futuro più luminoso e inclusivo. È l'inizio di un percorso che mira a coltivare sogni, sviluppare talenti e rafforzare la comunità: il futuro è ora, e questa è solo la prima tappa di un cammino ambizioso.

La Biblioteca Comunale di Alatri ha ospitato l'evento inaugurale del progetto “DesTEENazione - Desideri in azione", un'iniziativa di fondamentale importanza per il futuro dei giovani del territorio. L'incontro, preceduto da un accogliente coffee break che ha favorito il networking tra i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - "'DesTEENazione': ad Alatri prende il via il progetto da 3,5 milioni per il futuro degli adolescenti"

