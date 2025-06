Dept q spiegato | cosa è successo a merritt lingard?

Se sei appassionato di thriller avvincenti e misteri intricati, la serie Netflix Dept. Q ti catturerà fin dal primo episodio, portandoti nel cuore di un caso irrisolto che scuote Edimburgo: la scomparsa di Merritt Lingard. Con una narrazione ricca di colpi di scena, questa detective story ti farà scoprire i segreti più oscuri dietro il caso e il team di investigatori determinati a fare luce sulla verità. Scopriamo insieme cosa è successo davvero a Merritt Lingard.

