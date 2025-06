Dentista pubblico per le urgenze dei giorni festivi all' ospedale di Pisa

Se hai un'emergenza dentale durante i giorni festivi, sappi che la Regione Toscana ha adottato un nuovo sistema per garantirti assistenza tempestiva. A partire dal 15 giugno, un ambulatorio di area vasta a Pisa sarĂ attivo per le urgenze odontoiatriche nei giorni di festa, con l'obiettivo di estendere poi il servizio a livello provinciale in autunno. Un passo importante verso un'assistenza pubblica piĂą vicina e efficiente!

Si comincia con un ambulatorio per area vasta, che poi diventerĂ in autunno uno per provincia. A quattro mesi dall’approvazione della delibera che riorganizza l’offerta di prestazioni odontoiatriche pubbliche, la Regione informa che a partire dal 15 giugno in caso di urgenze nei giorni festivi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Dentista pubblico per le urgenze dei giorni festivi all'ospedale di Pisa

In questa notizia si parla di: Urgenze Giorni Festivi Dentista

Odontoiatria pubblica, al via gli ambulatori per le emergenze nei giorni festivi - Si comincia con un ambulatorio per area vasta, che poi diventerà in autunno uno per provincia. A quattro mesi dall’approvazione della delibera che ... gonews.it scrive

Vicini ai pazienti nei giorni festivi con l’Ambufest - ALLUMIERE - Il medico di base Asl di Allumiere, Mauro Mocci è l’ideatore del progetto “Ambufest”, cioè l’ambulatorio aperto durante le festività che sta dando grandi risultati. Nel Qr code accanto è ... Da civonline.it

Siamo Noi - Prato, Pronto soccorso odontoiatrico gratuito