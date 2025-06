Denisa Maria Adas uccisa oltre all' omicida c' è un altro uomo | Mi ha chiesto 10mila euro per non dire a mia moglie che ero stato con lei I dubbi sui ricatti

Ancora molti interrogativi avvolgono la tragica morte di Maria Denisa Adas, la escort romena trovata senza vita nel residence Ferrucci. Oltre all'omicida, si sospetta l'esistenza di un secondo uomo che avrebbe tentato di ricattare la vittima con 10.000 euro, minacciando di rivelare un segreto a sua moglie. I dubbi e i punti oscuri rendono questa vicenda ancora più complessa e inquietante, lasciando aperti molti interrogativi sulla verità dietro questa tragica vicenda.

Restano ancora molti punti oscuri attorno alla tragica morte di Maria Denisa Adas, la escort romena trentenne trovata senza vita nella stanza 101 del residence Ferrucci, nella notte tra il 15 e il 16.

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, ritrovata l'auto ma i telefoni sono spenti: ore d'ansia per la 30enne di Roma - Ore di angoscia per Denisa Maria Adas, 30enne romena scomparsa da Prato da giovedì 15 maggio. Ritrovata l’auto, ma i suoi telefoni sono spenti, alimentando il mistero sulla sua sorte.

Mi ricattava e l'ho uccisa": guardia giurata confessa l'omicidio di #DenisaMariaAdas #VasileFrumuzache ha detto di averla strangolata perché minacciava di rivelare alla moglie un loro rapporto se non le avesse dato 10mila euro. Partecipa alla discussione

Ritrovati i resti di un'altra donna dopo la confessione del killer di Denisa Adas, Vasile Frumuzache. Gli inquirenti ritengono che si tratti di Ana Maria Andrei, la donna di cui una parente segnalò la scomparsa alle autorità l'1 agosto 2024 e per la quale l'omicid Partecipa alla discussione

Maria Denisa Adas e Ana Maria Andrei, ipotesi serial killer: «Si indaga su altre donne scomparse». Così Vasile ha confessato gli omicidi - Due femminicidi confessati in meno di 24 ore fanno scendere l'ombra di un potenziale serial killer di donne scomparse fra Prato e Montecatini Terme. Vasile Frumuzache, guardia giurata romena ... Come scrive leggo.it

Maria Denisa Adas uccisa, le urla di dolore della mamma: «Cosa hanno fatto a mia figlia?». Il malore dopo la confessione del killer - «Cosa hanno fatto a mia figlia?». Maria Cristina Paun, madre di Maria Denisa Adas, ha appreso la notizia della morte della figlia al telefono da una delle legali che l'assistono ... Segnala msn.com

L’uomo arrestato per la morte di Denisa Maria Adas ha confessato di avere ucciso lei e un’altra donna - L’uomo arrestato con l’accusa di avere ucciso Denisa Maria Paun, scomparsa a Prato a metà maggio e trovata morta a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, ha confessato di averla uccisa e in un se ... Come scrive ilpost.it

Omicidio Denisa, confessa l'uomo arrestato: Mi ricattava - Ore 14 del 05/06/2025