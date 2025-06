Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei ipotesi serial killer | Dalla perquisizione a casa di Vasile Frumuzache indizi su altre donne scomparse

Le indagini si infittiscono, portando alla luce elementi inquietanti che rafforzano l’ipotesi di un serial killer dietro le tragiche scomparse e omicidi di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei. Dalla perquisizione a casa di Vasile Frumuzache emergono indizi che potrebbero collegare altri casi di donne scomparse, alimentando il timore di un killer in movimento ancora irreggimentato. La verità sembra sempre più vicina: cosa scopriranno gli investigatori?

Prende piede e sembra sempre più plausibile l'ipotesi del serial killer per le morti di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, le due donne romene scomparse e trovate morte, e per i cui.

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, ritrovata l'auto ma i telefoni sono spenti: ore d'ansia per la 30enne di Roma - Ore di angoscia per Denisa Maria Adas, 30enne romena scomparsa da Prato da giovedì 15 maggio. Ritrovata l’auto, ma i suoi telefoni sono spenti, alimentando il mistero sulla sua sorte.

Vasile Frumuzache, il killer di Denisa Adas confessa: «Ho ucciso un'altra donna». Trovati i resti della ragazza sparita almeno da agosto 2024: Ana Maria Andrei, anche lei prostituta come Denisa Adas.

Ritrovati i resti di un'altra donna dopo la confessione del killer di Denisa Adas, Vasile Frumuzache. Gli inquirenti ritengono che si tratti di Ana Maria Andrei, scomparsa nel 2024 e per la quale l'omicida di Denisa ha ammesso di essere il suo assassino.

Vasile Frumuzache, il killer di Denisa Paun e Ana Maria Andrei aggredito in carcere dal parente di una delle escort uccise: olio bollente in faccia - Vasile Frumuzache, reo confesso per l'omicidio di Denisa Maria Paun (Adas), trovata morta a Montecatini Terme (Pistoia), aveva già ucciso un'altra giovane donna, Ana ...

Il killer di Denisa aggredito in carcere, nuovi indizi su possibili altre vittime oltre ai due casi confessati - Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas, è stato aggredito in carcere da un parente della seconda donna. Per gli inquirenti forse ci sono segnali di altri fem ...