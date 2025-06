Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei a casa di Vasile indizi su altre donne scomparse I pm indagano su 7 anni di traffico telefonico

Le indagini sulla scomparsa e omicidio di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei si fanno sempre più intense, con i pm che esplorano sette anni di traffico telefonico in cerca di indizi. L’ipotesi di un serial killer emerge con forza, alimentando il timore di un collegamento tra le morti e un pericoloso modus operandi che potrebbe nascondere verità inquietanti. La tranquilla routine si trasforma in un puzzle oscuro, mentre l'obiettivo resta scoprire la verità dietro queste terribili vicende.

Prende piede e sembra sempre più plausibile l'ipotesi del serial killer per le morti di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, le due donne romene scomparse e trovate morte, e per i cui.

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, ritrovata l'auto ma i telefoni sono spenti: ore d'ansia per la 30enne di Roma - Ore di angoscia per Denisa Maria Adas, 30enne romena scomparsa da Prato da giovedì 15 maggio. Ritrovata l’auto, ma i suoi telefoni sono spenti, alimentando il mistero sulla sua sorte.

Per gli inquirenti ci sono nuovi indizi su possibili altre vittime di Vasile Frumuzache oltre ai due casi confessati, i femminicidi di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas #ANSA Partecipa alla discussione

Il killer di Denisa Adas e di Ana Maria Andrei aggredito nel carcere di Prato da un parente di una delle due vittime. Gli inquirenti cercano di capire se possa aver compiuto altri delitti. @TgrRaiToscana ?https://rainews.it/tgr/toscana Partecipa alla discussione

Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, ipotesi serial killer: «Dalla perquisizione a casa di Vasile Frumuzache indizi su altre donne scomparse» - Prende piede e sembra sempre più plausibile l'ipotesi del serial killer per le morti di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, le due donne romene scomparse e trovate morte, e per i ...

Vasile Frumuzache, il killer di Denisa Paun e Ana Maria Andrei aggredito in carcere dal parente di una delle escort uccise: olio bollente in faccia - Vasile Frumuzache, reo confesso per l'omicidio di Denisa Maria Paun (Adas), trovata morta a Montecatini Terme (Pistoia), aveva già ucciso un'altra giovane donna, Ana ...

Caso Denisa Adas: nuove piste emergono mentre il killer viene aggredito in carcere - Dopo la sconvolgente confessione di ieri da parte di Vasile Frumuzache, reo confesso degli omicidi di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, la giornata di ...