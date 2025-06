Denisa il blitz e la cattura del killer I vicini sotto choc | Abitavano qui da poco un orrore impensabile

Il tranquillo paesaggio di Monsummano Terme si è trasformato in un palcoscenico di orrore e suspense. Dopo settimane di indagini, il blitz delle forze dell’ordine ha portato alla cattura del killer, sconvolgendo i vicini e la comunità. Un dramma che scuote le radici di questa piccola cittadina toscana, dove nessuno avrebbe immaginato di trovarsi al centro di un simile incubo. Solo ieri, la verità è finalmente emersa, lasciando tutti senza parole.

Monsummano Terme, 6 giugno 2025 – Il caldo della primavera della campagna toscana, un efferato omicidio e l’arrivo dei giornalisti. Sembra la trama di una serie tv, ma purtroppo è la realtà dei fatti che vede protagonista la guardia giurata Vasile Frumuzache, reo confesso dell’ omicidio di Maria Denisa Paun, l’escort scomparsa da Prato il 16 maggio scorso e anche dell’assassinio di un’altra ballerina, scomparsa ad agosto del 2024. Solo che ieri mattina questo, Frumuzache, non lo aveva ancora rivelato a chi, la sera prima, lo aveva arrestato. Un’operazione, quella condotta dai carabinieri della stazione di Monsummano, che non è stata per nulla semplice ma che soprattutto ha destato non poco clamore nella profonda campagna della periferia cittadina dove il reo confesso abitava con sua moglie e i suoi due bambini di 4 e 5 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Denisa, il blitz e la cattura del killer. I vicini sotto choc: “Abitavano qui da poco, un orrore impensabile”

