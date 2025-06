Denisa e Ana Maria ipotesi serial killer | Dalla perquisizione indizi su altre donne scomparse Caccia ai possibili complici

Indagini in corso sulla misteriosa connessione tra le scomparse di Denisa e Ana Maria, due donne romene trovate senza vita in circostanze inquietanti. Le recenti perquisizioni hanno rvelato indizi che puntano verso un possibile serial killer, con sospetti che si allargheranno alla ricerca di eventuali complici. La verità emerge lentamente, e il timore che si tratti di un caso più complesso di quanto sembri aumenta di ora in ora.

Prende piede e sembra sempre più plausibile l'ipotesi del serial killer per le morti di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, le due donne romene scomparse e trovate morte, e per i cui. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Denisa e Ana Maria, ipotesi serial killer: «Dalla perquisizione indizi su altre donne scomparse». Caccia ai possibili complici

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, ritrovata l'auto ma i telefoni sono spenti: ore d'ansia per la 30enne di Roma - Ore di angoscia per Denisa Maria Adas, 30enne romena scomparsa da Prato da giovedì 15 maggio. Ritrovata l’auto, ma i suoi telefoni sono spenti, alimentando il mistero sulla sua sorte.

Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, ipotesi serial killer: «Dalla perquisizione a casa di Vasile Frumuzache indizi su altre donne scomparse» - Prende piede e sembra sempre più plausibile l'ipotesi del serial killer per le morti di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, le due donne romene scomparse e trovate morte, e per i ... Come scrive leggo.it

Vasile Frumuzache, ipotesi serial killer: nuovi indizi su altre donne uccise - Vasile Frumuzache, il 32enne che ha già confessato di aver ucciso Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas, potrebbe essere un serial killer: nuovi indizi ... Riporta fanpage.it

Il Pm di Prato ha ordinato l’esame di 7 anni di tabulati - Il Pm di Prato ha ordinato l’esame di 7 anni di tabulati ... Da tpi.it

