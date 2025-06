Denisa e Ana Maria a casa di Vasile indizi su altre donne scomparse I pm indagano su 7 anni di traffico telefonico

Denisa e Ana Maria sono al centro di un mistero inquietante che coinvolge scomparse e omicidi irrisolti. A casa di Vasile, emergono indizi cruciali su altre donne scomparse, mentre i pm indagano su sette anni di traffico telefonico sospetto. Con ogni dettaglio che si scopre, la pista del serial killer si fa sempre piĂą concreta, alimentando un clima di tensione e speranza di giustizia per le vittime.

Prende piede e sembra sempre piĂą plausibile l'ipotesi del serial killer per le morti di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, le due donne romene scomparse e trovate morte.

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, ritrovata l'auto ma i telefoni sono spenti: ore d'ansia per la 30enne di Roma - Ore di angoscia per Denisa Maria Adas, 30enne romena scomparsa da Prato da giovedì 15 maggio. Ritrovata l’auto, ma i suoi telefoni sono spenti, alimentando il mistero sulla sua sorte.

Denisa scomparsa, il mistero delle ultime chiamate - La Vita in diretta 26/05/2025