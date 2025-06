Dengue e non solo viaggia in Italia dopo Livorno casi anche a Bassano del Grappa | torna l' allarme per le malattie delle zanzare

Con l'arrivo dell'estate e il risveglio delle zanzare, l'Italia si trova di nuovo ad affrontare l'allarme per malattie come dengue, Zika e Chikungunya. Dopo i casi registrati a Livorno e ora anche a Bassano del Grappa, è fondamentale essere informati sui rischi e le precauzioni da adottare. La prevenzione può fare la differenza: scopriamo insieme come proteggere noi stessi e le nostre comunità .

Dengue, Zika, Chikungunya. Con l'arrivo dell'estate torna il rischio arbovirosi, le infezioni virali trasmesse dalle punture di zecche e particolari specie di zanzare presenti anche in. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Dengue (e non solo) viaggia in Italia, dopo Livorno casi anche a Bassano del Grappa: torna l'allarme per le malattie delle zanzare

In questa notizia si parla di: Dengue Viaggia Italia Livorno

Dengue, 60 casi in Italia in appena 5 mesi: Chikungunya e Zika, i dati nel 2025 - Dal 1° gennaio al 31 maggio 2025 al sistema di sorveglianza nazionale coordinato dall'Iss risultano 60 casi confermati di Dengue: sono tutti associati a viaggi all'estero, ... Scrive msn.com

Dengue, Iss: boom di casi importati in Italia. Il report - È quanto emerge dal primo aggiornamento stagionale della dashboard sulle arbovirosi pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità ... Riporta doctor33.it

Casa Dengue a Livorno in donna tornata viaggio all'estero - Un caso di Dengue è stato diagnosticato a una livornese di circa 30 anni di ritorno da un soggiorno nel Sud-Est Asiatico. (ANSA) ... Riporta msn.com

Port of Livorno Italy Travel Tip #travel #italytravel