Demolizione dell’ex hotel valanga di ricorsi

A Civitanova Marche, il progetto di trasformazione dell’ex hotel Valanga in appartamenti sta scatenando una vera e propria battaglia legale. Dodici ricorrenti hanno presentato due distinti ricorsi al Tar, chiedendo l’annullamento di delibere chiave adottate dalla giunta comunale. La questione si infittisce e mette in discussione il futuro del sito. Si prospettano settimane decisive per il destino di questa storica struttura e per il volto della città.

Civitanova Marche, 6 giugno 2025 – Una valanga di ricorsi al Tar contro il progetto di trasformazione in appartamenti dell’hotel Acquamarina. Sono stati notificati al Comune due tranche. Dodici soggetti hanno chiesto al tribunale di annullare due delibere votate dalla giunta comunale: la numero 548 del 2023 e la 52 del 2025. Con la prima, l’esecutivo Ciarapica ha approvato l’adozione del piano di recupero, con demolizione e ricostruzione, dell’edificio di viale Matteotti, e con la seconda ha dato il via libera al progetto. Contestati dai ricorrenti il Piano casa e la sua applicazione a Civitanova, dove l’ufficio tecnico ha recepito centinaia di progetti e in alcune zone del centro stanno sorgendo palazzoni al posto di villette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Demolizione dell’ex hotel, valanga di ricorsi

