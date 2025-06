Delitto di Garlasco l’avvocato di Andrea Sempio furibondo a La vita in diretta | Non voglio più parlare con te | VIDEO

Nel caso del delitto di Garlasco, le tensioni aumentano e le emozioni si accendono. Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio, nuovo sospettato nel mistero, ha perso la calma durante un collegamento con La vita in diretta, rivelando il suo disagio e la frustrazione. La lite tra lui e il conduttore Alberto Matano apre uno spiraglio sulle complesse dinamiche di un caso che tiene sotto scacco l’Italia. La verità potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo...

Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, nuovo sospettato per il delitto di Garlasco, ha perso la pazienza durante un collegamento con La vita in diretta in cui parlava dell’omicidio di Chiara Poggi. Il conduttore Alberto Matano ha chiesto all’avvocato come mai, a differenza della famiglia Poggi, lui ritiene che l’assassinio della ragazza possa essere collegato allo scandalo del Santuario della Bozzola. “Io non collego proprio niente” ha precisato Lovati che poi ha aggiunto: “Ho sempre detto che è un mio sogno, una mia ricostruzione perché io ho vissuto il territorio e ho conosciuto sia il processo che ha condannato Alberto Stasi sia quello che ha condannato i due rumeni. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio furibondo a La vita in diretta: “Non voglio più parlare con te” | VIDEO

In questa notizia si parla di: Avvocato Delitto Garlasco Andrea

