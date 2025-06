delitto del narghilè in 16 a processo

Un inquietante episodio scuote Terranuova Bracciolini: il delitto del narghilè, che ha coinvolto 16 persone nel caos all’interno della discoteca El Angel, si confronta ora con la giustizia. Durante l’udienza preliminare, il procedimento apre uno squarcio su un evento drammatico che ha portato alla tragica perdita di Joel Martinez. La verità si svela lentamente, mentre si alza il velo su una sera che ha segnato profondamente la comunità.

Avevano partecipato alla rissa scoppiata nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre 2023 all'interno della discoteca El Angel di Terranuova Bracciolini. Per sedici persone si è aperto martedì al tribunale di Arezzo, il procedimento davanti al giudice per le udienze preliminari. L'accusa, per tutti, è di rissa aggravata. Secondo la procura, gli indagati avrebbero preso parte al parapiglia sfociato, ore più tardi, nella morte di Joel Martinez Seipio, colpito mortalmente con un narghilè fuori dal locale. Per quell'omicidio Braulio Martinez Mesa è stato già condannato a sei anni con l'accusa di omicidio preterintenzionale.