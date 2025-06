Delap manca gli euro per unirsi al Chelsea

L'acquisto di Liam Delap da parte del Chelsea ha scatenato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, sorprendentemente, il giovane attaccante non è stato incluso nella rosa dell’Inghilterra Under 21 per il Campionato Europeo in Slovacchia. Una scelta che ha generato polemiche e riflessioni sul futuro del promettente talento. Ma cosa significa questa esclusione per la carriera di Delap e per il suo ruolo in squadra? La risposta si scoprirà presto.

2025-06-06 10:41:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il nuovo attaccante del Chelsea Liam Delap non è stato incluso nella squadra dell’Inghilterra Under 21 per il campionato europeo di questa estate in Slovacchia. Delap si è unito al Blues per ÂŁ 30 milioni dalla cittĂ di Ipswich questa settimana e si unirĂ invece alla squadra di Enzo Maresca per la Coppa del Mondo del Club. Il Chelsea gioca la loro prima partita nel torneo appena espanso il 16 giugno contro Los Angleles FC. Lee Carsley’s #Younglions. pic.twitter.comofkaqu2ldp – Inghilterra (@england) 6 giugno 2025 L’Inghilterra ha vinto gli ultimi euro nel 2023. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

