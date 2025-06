Degenerazione turistica | così Como approva il giro di vite per il centro storico preso d’assalto

Il centro storico di Como si prepara a una svolta decisiva contro l’overtourism, con l’approvazione unanime del giro di vite da parte del consiglio comunale. Dopo mesi di discussioni, le nuove regole entreranno in vigore tra poche settimane, affidando agli agenti della Polizia locale il compito di garantire il rispetto delle norme e preservare l’autenticità di questa meravigliosa città. La sfida è avviata: il passato caos turisti rischia di lasciare spazio a un futuro più sostenibile e rispettoso.

Como – Deciso dalla Giunta nei mesi scorsi il giro di vite sugli eccessi dell’overtourism è stato approvato anche dal consiglio comunale, con la maggioranza che ha votato compatta a favore e le opposizioni astenute, in attesa di diventare operativo a tutti gli effetti tra un paio di settimane. Toccherà agli agenti della Polizia locale far applicare le nuove regole del regolamento che mette al bando i “buttadentro“ impiegati da un paio d’anni a questa parte da ristoranti, locali e anche dalle compagnie di taxi boat attive nella zona di Sant’Agostino, per attirare i turisti. “Un fenomeno fastidioso e che rovina la qualità della vita e della visita - si è espresso in aula prima del voto il sindaco Alessandro Rapinese - Una degenerazione turistica a cui non vedevo l’ora di mettere fine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Degenerazione turistica”: così Como approva il giro di vite per il centro storico (preso d’assalto)

In questa notizia si parla di: Como Giro Vite Degenerazione

Lautaro e compagni in lacrime: le immagini di Como Inter fanno il giro del web e rievocano brutti ricordi – FOTO - Le immagini di Lautaro e dei suoi compagni in lacrime durante la partita tra Como e Inter stanno facendo il giro del web, suscitando emozioni e ricordi dolorosi nei tifosi interisti.

“Degenerazione turistica”: così Como approva il giro di vite per il centro storico (preso d’assalto) - Battaglia contro l’overtourism: in Consiglio comunale passano le nuove regole per il centro storico. Norme contro i “buttadentro“, promozione sleale e assembramenti ... Scrive ilgiorno.it

Como, giro di vite sul lago: controlli e multe della Squadra Nautica ai conducenti di barche - Como, 1 agosto 2024 – Identificate 114 persone e controllate 40 imbarcazioni. Elevate 9 contravvenzioni per varie irregolarità, tra cui: uso diverso, mancanza di documentazione adeguata e ... msn.com scrive

Como, giro di vite nei controlli per il coronavirus - Como, 21 marzo 2020 - Giro di vite anche in provincia di Como dove su disposizione della Prefettura sono aumentati i controlli per limitare gli spostamenti in ottemperanza alle norme emanate per ... Segnala ilgiorno.it

ANGOLI 9 MAGGIO 2017 : PROF. GIUSEPPE PERONE SPIEGA LA DEGENERAZIONE MACULARE SENILE