Dedalus | i reality i social la fama la ricchezza la morte - Ecco il trailer del nuovo tecno-thriller in arrivo al cinema

Immergiti nel mondo di Dedalus, il nuovo tecno thriller che svela il lato oscuro della nostra ossessione digitale. In sala dal 10 aprile, questo film promette suspense e riflessioni profonde sulla fama, i social e la morte. Preparati a scoprire un incubo moderno dove realtà e finzione si mescolano, portandoti oltre i confini dell’immagine virtuale per svelare verità sconvolgenti. Non perdere il trailer e la trama di Dedalus, un viaggio irresistibile nel cuore della nostra società digitale.

