Decreto PNRR-Scuola legge in Gazzetta Ufficiale | assunzione idonei concorso novità su reclutamento docenti e Carta Docente lotta ai diplomifici Tutte le misure previste TESTO

La legge di conversione del Decreto PNRR-Scuola, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, rappresenta un passo decisivo per il sistema educativo italiano. Con interventi su assunzioni di idonei, nuove modalità di reclutamento docenti e misure contro i diplomifici, questa normativa mira a rafforzare l’efficienza e la qualità della scuola pubblica. Scopri tutte le novità e le misure previste per un rinnovamento concreto del settore educativo.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2025, numero 129, la legge di conversione del Decreto PNRR-Scuola (n.45 del 7 aprile 2025). La legge n.79 del 5 giugno 2025 prevede diverse disposizioni urgenti in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2025-2026 L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

