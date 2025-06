Debutto in AEW rovinato dall’odio online Deonna Purrazzo risponde | Il mio corpo non definisce il mio valore

Il debutto di Deonna Purrazzo in AEW, atteso con entusiasmo, si è rapidamente trasformato in un incubo a causa dell'odio online. La campionessa, forte e determinata, ha voluto condividere la sua verità, mostrando che il valore non si misura attraverso commenti negativi. La sua storia ci ricorda quanto sia importante restare fedeli a se stessi e affrontare le sfide con coraggio. La sua resilienza dimostra che, anche davanti alle avversità, si può sempre rialzarsi e andare avanti.

Deonna Purrazzo pensava che il suo debutto in AEW sarebbe stato una pietra miliare nella sua carriera. Invece, si è trasformato in un incubo. Poche ore dopo la messa in onda del suo match, la cinque volte campionessa del mondo si è ritrovata da sola in una stanza d’hotel, travolta da una valanga di body-shaming sui social. In un’intervista con The Mighty Pursuit, Purrazzo ha raccontato come è andata davvero quella sera e quanto velocemente tutto è crollato: “Sono tornata in hotel dopo lo show e, come sempre, ho iniziato a controllare i social per vedere le reazioni, cercando anche qualche clip per riguardarmi il match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net