De Vrij e Acerbi restano all’Inter | esercitata l’opzione per il rinnovo

Deciso a consolidare il proprio futuro, l’Inter ha esercitato l’opzione per il rinnovo di de Vrij e Acerbi, puntando a rafforzare la difesa sotto la guida del nuovo allenatore Cristian Chivu. Mentre si avvicinano ufficialità e nuove strategie, i nerazzurri sembrano pronti a scrivere una nuova pagina, mantenendo saldo il loro spirito competitivo e ambizioso. In questa fase di rinnovamento, le conferme sono il segnale che la rivoluzione è solo all’inizio.

In casa Inter non si parla ancora di rivoluzione, ma la nuova era targata Cristian Chivu. in attesa di ufficialità – sta già prendendo forma. Dopo gli arrivi ufficiali di Luis Henrique e Petar Sucic, e con gli addii ormai certi di Marko Arnautovic e Joaquin Correa (che non rinnoveranno i rispettivi contratti in scadenza), si registrano importanti novità anche sul fronte delle conferme. Secondo quanto riportato da TMW, il club nerazzurro ha deciso di esercitare l’opzione di rinnovo fino al 2026 per due senatori della difesa: Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Una scelta significativa, soprattutto per Acerbi, che sembrava destinato a seguire Simone Inzaghi lontano da Milano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

