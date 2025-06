De Siervo | Sentiamo ancora le vibrazioni per quello che abbiamo vissuto a Napoli

Le emozioni di Napoli risuonano ancora nelle nostre menti, testimoni di una stagione indimenticabile. Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, ha condiviso le sue riflessioni al Festival della Serie A a Parma, evidenziando la competitività e la bellezza del nostro calcio. Un’analisi che ci invita a vivere con entusiasmo ogni partita, consapevoli di essere parte di un campionato unico nel suo genere. La passione continua a pulsare forte, pronta a regalarci nuove emozioni.

L’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato la stagione appena terminata, di seguito le sue parole. In occasione del Festival della Serie A, tenutosi in giornata presso il Teatro Regio di Parma l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha analizzato la stagione appena conclusa. Tra i temi trattati, l’ad si è focalizzato sulla competitivitĂ del nostro campionato, in particolare sulla bellezza di avere ancor diverse posizioni in classifica aperte all’ultima giornata. “Abbiamo il piacere di guidare una lega calcio, che è diventato una forma di racconto, un grande romanzo popolare che raccoglie le persone di ogni etĂ e centro sociale, è l’unico evento collettivo che tiene unite le persone. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Siervo: “Sentiamo ancora le vibrazioni per quello che abbiamo vissuto a Napoli”

