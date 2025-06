De Siervo | Onore all’Inter due Champions perse contro club-Stato Lo scudetto del Napoli dimostra una cosa

Il calcio italiano si conferma vivo e imprevedibile, con squadre che si alternano sul podio del successo. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sottolinea come lo scudetto del Napoli e le recenti imprese di Bologna riflettano un campionato ricco di competitività e passione. Questa dinamicità non solo eleva il livello tecnico, ma rafforza il cuore pulsante del nostro calcio, dimostrando che il talento e la determinazione sono alla base di ogni grande trionfo.

Le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, sulla stagione dell’Inter di Inzaghi. Tutti i dettagli in merito. Luigi De Siervo ha parlato al Festival della Serie A dello scudetto del Napoli e della stagione dell’ Inter. SCUDETTO NAPOLI – «Siamo orgogliosi di avere squadre che si alternano nella vittoria dello scudetto. I successi di Napoli e Bologna fanno capire che il calcio nel nostro paese è contendibile, Bologna ci insegna che anche piazze come Parma, Firenze, Torino, possono scalare le posizioni e tornare al vertice. Il calcio non è solo uno sport business legato all’elemento economico, pur avendo un valore da comprendere». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Siervo: «Onore all’Inter, due Champions perse contro club-Stato. Lo scudetto del Napoli dimostra una cosa»

Siervo Inter Scudetto Napoli

