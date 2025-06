De Grandis non ha dubbi sul calciomercato Juve | Tra Kolo Muani e Vlahovic fossi nei bianconeri terrei lui L’analisi

Stefano De Grandis, noto esperto di calciomercato, non ha dubbi sulla strategia futura della Juventus. Con una visione chiara e decisa, l’analista si pronuncia sui nomi caldi come Kolo Muani e Vlahovic, quest’ultimo recentemente accostato anche al Milan. Se fossi nei bianconeri, terrei sicuramente sotto osservazione questa analisi, poiché potrebbe fare la differenza nel definire le scelte più attentive e vincenti per il club.

De Grandis non ha dubbi sul calciomercato Juve: le sue dichiarazioni su Kolo Muani e Vlahovic, che nelle scorse ore è stato accostato al Milan. Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così del calciomercato Juve. Le sue dichiarazioni in particolare sul futuro di Kolo Muani e Vlahovic, che nelle ultime ore è stato nome molto chiacchierato anche in ottica Milan. STEFANO DE GRANDIS – « Penso che per caratteristiche proverei a tenere Kolo Muani e monetizzare Vlahovic risparmiando il suo ingaggio » .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Grandis non ha dubbi sul calciomercato Juve: «Tra Kolo Muani e Vlahovic fossi nei bianconeri terrei lui». L’analisi

In questa notizia si parla di: Grandis Calciomercato Juve Kolo

Calciomercato Juventus News/ Kolo Muani, non solo Mondiale per Club: possibile permanenza (6 giugno 2025) - Calciomercato Juventus News: il centravanti francese, di proprietà del Paris Saint Germain, può rimanere ancora un altro anno (6 giugno 2025) ... Riporta ilsussidiario.net

Juve, caccia ai nuovi 9: all'attacco tra David e Kolo c'è l'idea Fullkrug - Come ogni giardino che si rispetti, Comolli desidera che il suo attacco rubi l’occhio al vicinato, ma soprattutto che sia molto più efficace e letale rispetto a questo “tirchio” 2024-2025: serve gener ... Secondo gazzetta.it

Kolo Muani Juventus, dialogo ben avviato col PSG per trattenere l’attaccante ma… Cosa filtra sul possibile accordo tra i due club - Kolo Muani Juventus, dialogo ben avviato col PSG: tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante bianconero Il futuro di Kolo Muani sembra delinearsi. Continuano i contatti tra il PSG e il calciomercato ... juventusnews24.com scrive

MERCATO JUVE: VEIGA OUT, CONCEICAO…