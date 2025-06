De Bruyne al Napoli cosa manca per la chiusura | sta per arrivare una novità importante

Il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli è ormai vicino, ma manca ancora il passo decisivo per ufficializzare l’accordo. I tifosi azzurri attendono con trepidazione la firma, che potrebbe arrivare a breve, segnando un nuovo capitolo di grande calcio. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che tutto sia pronto, ma qualche dettaglio burocratico o contrattuale deve essere ancora risolto. La domanda ora è: cosa manca esattamente per chiudere questa operazione storica?

Kevin De Bruyne è ormai ad un passo dal Napoli, ma tale passo non è stato ancora fatto. Di seguito le ultimissime sul calciatore. Il Napoli segue da tempo Kevin De Bruyne, ormai promesso sposo al club azzurro. Dopo l'addio al Manchester City, il belga si è preso del tempo per pensare al proprio futuro. Infatti, in questo senso, non è ancora arrivare la firma sul contratto che lo legherà agli azzurri per i prossimi anni. Al momento, dovrebbe trattarsi solo di una questione di tempo, ma nei prossimi giorni potrebbe esserci una novità importante. De Bruyne in, De Bruyne out: cosa succede con il Napoli?.