Ddl concorrenza il Comune rischia multe salate se Atac non rispetta il contratto di servizio

Il ddl concorrenza rappresenta una svolta decisiva per Roma, con l’obiettivo di garantire trasparenza e efficienza nel settore dei trasporti pubblici. Tuttavia, il Comune dovrà affrontare una sfida significativa, poiché il rispetto delle nuove norme sarà fondamentale per evitare multe salate e sanzioni che potrebbero compromettere la qualità dei servizi offerti ai cittadini. La partita è aperta: rispettare o rischiare conseguenze pesanti, il futuro di Atac è in bilico.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge annuale sulla concorrenza, uno strumento che servirà a Roma per monitorare con maggiore rigore l’operato di Atac. Dall’altra parte, però, il Campidoglio rischierà sanzioni, anche pesanti, nel caso in cui non dovesse attenersi alle nuove disposizioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ddl concorrenza, il Comune rischia multe salate se Atac non rispetta il contratto di servizio

