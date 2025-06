Dazi | Trump incontro tra Usa e Cina lunedì a Londra

Lunedì a Londra, tra le tensioni e le speranze di un nuovo equilibrio commerciale, si terrà un incontro cruciale tra USA e Cina. Il presidente Trump annuncia con ottimismo questo meeting, che potrebbe segnare una svolta nei dazi e nelle relazioni internazionali. Una giornata decisiva per il futuro del commercio globale, in cui le parti vogliono trovare un terreno comune e rilanciare la cooperazione. Restate sintonizzati per gli sviluppi che potrebbero cambiare il panorama mondiale.

Torino, 6 giu. (LaPresse) – “Sono lieto di annunciare che il segretario del Tesoro Scott Bessent, il segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, l’ambasciatore Jamieson Greer, si incontreranno a Londra lunedì 9 giugno 2025 con i rappresentanti della Cina in riferimento all’Accordo Commerciale. L’incontro dovrebbe andare molto bene”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi: Trump, incontro tra Usa e Cina lunedì a Londra

In questa notizia si parla di: Trump Incontro Cina Lunedì

A Istanbul arrivata la delegazione russa senza Putin (e Trump) | Zelensky deciderà cosa fare dopo l'incontro con Erdogan - A Istanbul è giunta la delegazione russa, ma senza Putin. Zelensky attende di decidere le prossime mosse dopo l'incontro con Erdogan.

#Trump a tutto campo: La tregua sui #dazi con la #Cina, la liberazione dell’ostaggio americano, la prospettiva di un confronto diretto tra #Mosca e #Kiev, accordi multimiliardari con #Arabia e #Qatar e l'incontro con il presidente siriano. Seguiteci! Partecipa alla discussione

Donald Trump e Xi Jinping hanno concordato una nuova tornata di negoziati commerciali per ridurre le tensioni tra USA e Cina. Al centro del dialogo vi sono le terre rare e l’attuazione dell’accordo siglato a Ginevra. Visite in vista? Il punto di @de_f_t Partecipa alla discussione

Trump in Cina, tra Pyongyang e commercio