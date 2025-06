Dazi negli Usa il cibo ‘Italian Sounding’ crescerà fino al 15%

La minaccia degli "Italian Sounding" negli Stati Uniti si fa più concreta, con i dazi che potrebbero far crescere la loro presenza fino al 15%. Un incremento che mette a rischio l’autenticità e il valore del Made in Italy nel mondo. Con un mercato di circa 7,5 miliardi di euro, si prevede che questa cifra possa salire fino a 8,6 miliardi, danneggiando imprese e consumatori italiani e americani. È un allarme che richiede attenzione e risposte immediate.

Bormio, 6 Giugno 2025 – La preoccupante insidia relativa alle imitazioni di cibi e bevande italiani sono destinate ad aumentare a seguito dell’introduzione dei dazi americani. L’ Italian Sounding, ovvero i prodotti agroalimentari che attraverso nomi o immagini evocano il Made in Italy senza essere stati realizzati in Italia, negli Stati Uniti aumenterà fino al 15% per effetto dei dazi e dagli attuali 7,5 miliardi di euro raggiungerà gli 8,6 miliardi, quasi 1,1 miliardi di euro in più. Questi dati sono stati illustrati durante la prima giornata della nona edizione del forum Food&Beverage organizzato da TEHA a Bormio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, negli Usa il cibo ‘Italian Sounding’ crescerà fino al 15%

In questa notizia si parla di: Dazi Negli Italian Sounding

Urso al Senato: “I dazi di Trump peseranno circa il 10 per cento sul nostro export negli Stati Uniti” - I dazi imposti da Trump sugli esporti europei si ostinano a sollevare preoccupazioni, con stime che indicano un impatto del 10% sul nostro export verso gli Stati Uniti.

Dazi, negli Usa il cibo ‘Italian Sounding’ crescerà fino al 15% - Le imitazioni dei prodotti italiani, secondo TEHA (The European House – Ambrosetti), potrebbero raggiungere gli 8,6 miliardi di euro. L’analisi presentata alla nona edizione del Forum Food&Beverage ... Si legge su quotidiano.net

Non solo incubo dazi, negli Usa cresce l'Italian Sounding: +15% di imitazioni - I nuovi dazi Usa sui prodotti agroalimentari italiani potrebbero incentivare la crescita dell'Italian Sounding, le imitazioni del made in Italy che già oggi valgono 69 miliardi di euro nel mondo ... italiaatavola.net scrive

In crescita le imitazioni dei cibi italiani negli USA per i dazi. L'indagine TEHA sull'Italian Sounding - In Germania, Regno Unito e Stati Uniti, l’Italian Sounding rappresenta tra il 60 e il 67% dei prodotti tipici italiani. L'analisi di TEHA dedicata al tema. Si legge su horecanews.it

I DAZI USA POTREBBERO FAVORIRE I PRODOTTI 'ITALIAN SOUNDING' | 26/03/2025