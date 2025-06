dazi incontro usa cina a londra il 9 giugno

L’atteso incontro tra USA e Cina a Londra il 9 giugno potrebbe segnare una svolta nel confronto sui dazi commerciali. Con figure di spicco come Scott Bessent, Howard Lutnick e Jamieson Greer pronti a negoziare con i rappresentanti cinesi, le aspettative sono alte. Donald Trump stesso ha espresso ottimismo sul risultato. Un passo cruciale verso un possibile accordo che potrebbe ridefinire gli equilibri economici globali. Restate sintonizzati per scoprire cosa riserverà questa riunione decisiva.

Forse arriva la svolta nel dialogo Cina-Usa sui dazi. Il segretario del Tesoro Scott Bessent, il segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, l’ambasciatore Jamieson Greer, si incontreranno a Londra lunedì 9 giugno 2025 con i rappresentanti della Cina in riferimento all’Accordo Commerciale. “L’incontro dovrebbe andare molto bene” scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Un esempio di azienda che sta pagando i dazi imposti. Il produttore del whisky Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Brown-Forman, ha registrato un calo delle vendite poiché deve affrontare condizioni di mercato difficili causate dai conflitti commerciali globali come i dazi e della contrazione dei consumi. 🔗 Leggi su Lapresse.it