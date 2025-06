Davide Stucchi Light Lights al Centro Pecci di Prato

Al Centro Pecci di Prato, fino al 2 novembre, si apre una straordinaria mostra dedicata a Davide Stucchi, artista italiano che ha attraversato moda, pubblicità, scenografia e scultura. Con "Light Lights", Stucchi esplora il potere della luce attraverso sculture innovative realizzate tra il 2019 e il 2025, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente e riflessiva. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’arte possa illuminare nuove prospettive e emozioni.

Prato, 6 giu. (askanews) - Davide Stucchi è un artista mid-career italiano che nella sua pratica ha attraversato la moda, la pubblicità, la scenografia, la scultura. Il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci fino al 2 novembre presenta la sua prima mostra personale in una istituzione italiana: Davide Stucchi. Light Lights. La mostra propone sculture realizzate dall'artista fra il 2019 e il 2025, tutte ispirate al tema della luce. Il titolo della mostra gioca sull'ambiguità del termine inglese di leggerezza e luce e rispecchia la tendenza dell'artista a procedere per sottrazione, con interventi al limite dell'impercettibile, ma radicati nel contesto in cui si collocano.

