David Juve la concorrenza è molto forte e bisognerà prima capire il futuro di questi due bianconeri | colpo fattibile prima del Mondiale per Club? La rivelazione

Il mercato calcistico è sempre una sfida di strategie e intuizioni, e il futuro di David Juve si sta delineando tra interesse crescente e aspettative elevatissime. Con la concorrenza agguerrita di grandi club come Napoli e Inter, la Juventus dovrà muoversi con intelligenza e tempestività, puntando a un colpo efficace prima del mondiale per club. Ma quale sarà la prossima mossa? La risposta potrebbe cambiare le sorti del calciomercato bianconero.

David Juve, la concorrenza è molto forte per l’ex attaccante del Lille: tutte le dichiarazioni di Paganini in esclusiva. Quale sarà il futuro di David? A parlare dell’attaccante ex Lille e delle mosse del calciomercato Juve in attacco ci ha pensato Paolo Paganini in esclusiva a . DAVID JUVE – «Lui è un giocatore che è seguito anche da altre società, in Italia dal Napoli e dall’Inter quindi c’è già una concorrenza molto forte. Poi mi sembra di capire che la Juventus ha due problematiche: la prima è quella di vendere e non svendere Vlahovic e la seconda – visto che ha avuto anche un buon rendimento – sicuramente è quello di ottenere un prestito bis di Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com