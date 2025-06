David Juve arrivano conferme | i bianconeri fiutano il colpaccio! Svelata l’offerta all’attaccante canadese Le cifre

La Juventus si prepara a sorprendere il mercato con un’offerta da sogno per l’attaccante canadese David Juve. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri puntano a mettere sul piatto un ingaggio di 5,5 milioni più bonus, con un premio finale di 15 milioni. Le cifre segnano un nuovo passo deciso verso il grande colpo: un investimento che potrebbe cambiare le sorti dell’attacco juventino e accendere l’entusiasmo dei tifosi.

David Juve, svelata l'offerta all'attaccante canadese. Cifre e dettagli sulla possibile proposta del club bianconero. Il calciomercato Juve fiuta il colpaccio David. Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: il club bianconero formulerà presto la sua offerta, partendo da un ingaggio da 5,5 milioni più oneri accessori e proponendo anche un bonus da 15 milioni. Il primo anno di David costerebbe così ai bianconeri circa 25 milioni lordi tra stipendio e commissioni, come lo stipendio di Vlahovic, abbassando però il monte ingaggi con una busta paga dimezzata rispetto al serbo.

