David Inter l’esperto svela | Il canadese è un giocatore che è seguito anche da altre società c’è già una concorrenza molto forte

Il calciomercato infiamma con nuovi protagonisti e grandi scommesse. Questa volta, al centro dell’attenzione c’è Jonathan David, il talentuoso attaccante canadese che sta facendo tremare le piazze italiane, tra cui Inter e Napoli. Paolo Paganini, esperto di mercato Rai, ci rivela i dettagli sulla corsa per il suo ingaggio, sottolineando come la concorrenza sia agguerrita. Ma quali sono le prospettive future di questo gioiello? La risposta vi sorprenderà.

David Inter, le dichiarazioni del giornalista esperto di calciomercato Paganin sul canadese. In esclusiva a .com è intervenuto il noto giornalista Rai Paolo Paganini. Ecco le sue dichiarazioni sul nome più caldo del Calciomercato Inter, Jonathan David. LE PAROLE DI PAGANIN – «Lui è un giocatore che è seguito anche da altre società, in Italia dal Napoli e dall’Inter quindi c’è già una concorrenza molto forte. Poi mi sembra di capire che la Juventus ha due problematiche: la prima è quella di vendere e non svendere Vlahovic e la seconda – visto che ha avuto anche un buon rendimento – sicuramente è quello di ottenere un prestito bis di Kolo Muani. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - David Inter, l’esperto svela: «Il canadese è un giocatore che è seguito anche da altre società, c’è già una concorrenza molto forte»

In questa notizia si parla di: Inter Esperto Canadese David

