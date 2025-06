David Beckham sarà Sir | riceverà il titolo al compleanno di Re Carlo III

Un'onorificenza prestigiosa sta per essere conferita a una leggenda del calcio: David Beckham diventerà “Sir” in occasione del compleanno di Re Carlo III. Dopo settimane di indiscrezioni, Buckingham Palace sembra aver confermato questa notizia che eleverebbe ulteriormente il suo status. La cerimonia, prevista per novembre, rappresenta un riconoscimento meritatissimo per i successi sportivi e il contributo alla beneficenza di uno dei volti più amati d’Inghilterra. Un traguardo che celebra anche la sua carriera e il suo impatto sulla cultura britannica.

Re Carlo III concederà a David Beckham il titolo di “Sir”. A inizio giugno i tabloid inglesi hanno lanciato l’indiscrezione che sembra aver trovato conferma all’interno di Buckingham Palace. Si tratta della massima onorificenza del Regno Unito e l’ex capitano del Manchester United e della nazionale inglese la riceverà a novembre. La cerimonia di intitolazione, infatti, dovrebbe avvenire in occasione del compleanno di Re Carlo III, che il 14 novembre compirà 77 anni. Beckham ha già ricevuto un titolo nel 2003, quando è stato nominato Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico (OBE) dalla Regina Elisabetta II. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - David Beckham sarà “Sir”: riceverà il titolo al compleanno di Re Carlo III

