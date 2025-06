David Beckham sarà cavaliere come parte degli onori di compleanno di King

Un’onorificenza che celebra una vera leggenda del calcio e un ambasciatore di solidarietà: David Beckham si prepara a ricevere il titolo di cavaliere in occasione degli onori di compleanno del re. Un riconoscimento che sottolinea non solo le imprese sportive, ma anche il suo impegno nel sociale. La sua straordinaria carriera e il cuore generoso lo consacrano come esempio di eccellenza e altruismo. La sua storia, ancora una volta, si arricchisce di un capitolo indimenticabile.

2025-06-06 20:13:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Secondo quanto riferito, David Beckham è destinato a essere cavaliere negli onori di compleanno del re. La lode avrebbe segnato una nuova pietra miliare in riconoscimento sia della sua leggendaria carriera calcistica sia del vasto lavoro di beneficenza. Il cinquantenne, che capitava l’Inghilterra e guadagnò 115 cappelli internazionali, fu inizialmente fatto un ufficiale dell’Ordine dell’Impero britannico (OBE) nel 2003. Più di due decenni dopo, ora dovrebbe ricevere uno dei più alti riconoscimenti del Regno Unito. Il viaggio professionale di Beckham ha attraversato alcuni dei migliori club del mondo, tra cui Manchester United, Real Madrid, La Galaxy, Paris Saint-Germain e AC Milan. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

