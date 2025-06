Dati alla mano | il bilancio operativo dei Carabinieri di Udine tra 49mila servizi e centinaia di arresti

Dati alla mano, il bilancio operativo dei Carabinieri di Udine si distingue per un impegno senza precedenti: quasi 49.000 servizi esterni e centinaia di arresti testimoniano la dedizione capillare delle 53 stazioni del comando provinciale. Un esercito silenzioso che, ogni giorno, lavora con costanza e determinazione per garantire sicurezza e tranquillità alla comunità . Questi numeri sorprendenti raccontano una storia di cura e responsabilità che passa inosservata ma è fondamentale per la nostra serenità .

L'impegno capillare e costante delle 53 Stazioni Carabinieri del Comando Provinciale di Udine è stato evidenziato dai numeri impressionanti relativi all'ultimo anno di attività . I militari hanno svolto quasi 49.000 servizi esterni, a cui si aggiungono oltre 2.000 servizi di ordine e sicurezza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Dati alla mano: il bilancio operativo dei Carabinieri di Udine tra 49mila servizi e centinaia di arresti

