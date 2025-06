Data di uscita di arc raiders svelata con il trailer al summer game fest 2025

Il settore dei videogiochi si prepara a un nuovo titolo di grande interesse nel genere degli sparatutto estrattivi, con l’attesa per il rilascio di ARC Raiders che si intensifica. Dopo anni di silenzio e numerosi test tecnici, la data ufficiale d’uscita è stata finalmente annunciata, accompagnata da un trailer che ne anticipa le caratteristiche principali. In questo approfondimento vengono analizzati i dettagli più rilevanti riguardanti il futuro di questa emozionante avventura virtuale.

ARC Raiders sarà disponibile a partire dal 30 ottobre 2025, come rivelato durante il Summer Game Fest attraverso un nuovo trailer.

