Daredevil | Rinascita Charlie Cox svela il buco di trama creato da The Defenders

Il mese scorso, Charlie Cox ha rivelato uno dei segreti più intriganti dell'universo Marvel: il cosiddetto "buco di trama" creato da The Defenders. Un dettaglio che ha lasciato i fan con il fiato sospeso e ha acceso nuove domande sulla continuità delle storie di Daredevil. Ora, l’attore svela come questa lacuna possa essere colmata, aprendo le porte a una rinascita della serie e a nuove avventure per il nostro eroe. La vera domanda è: come sarà questa nuova fase?

Secondo il protagonista di Daredevil, la serie crossover uscita qualche anno fa su Netflix avrebbe creato un buco di trama La prima stagione di Daredevil: Rinascita si è conclusa con l'Uomo senza Paura intento a mettere insieme un team per sconfiggere il sindaco Wilson Fisk e liberare New York dalla sua ombra. Tuttavia, per farlo avrà bisogno di qualcosa di più di Karen Page e di alcuni poliziotti onesti al suo fianco. Il mese scorso è stato confermato che Krysten Ritter riprenderà il suo ruolo di Jessica Jones nella seconda stagione. Da allora è stata già avvistata sul set e Charlie Cox ha rotto il silenzio sulla possibilità di riunirsi con la collega in un'intervista a Deadline. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita, Charlie Cox svela il buco di trama creato da The Defenders

