Danny Boyle svelerà i segreti di 28 anni dopo in una masterclass a Roma primi 28 minuti in anteprima

Preparati a un evento imperdibile: il 12 giugno, Danny Boyle svelerà i segreti di 28 anni dopo durante una masterclass esclusiva alla Casa del Cinema di Roma. Per la prima volta in anteprima, verranno mostrate le prime immagini del suo attesissimo zombie horror realizzato con Alex Garland. Un’occasione unica per immergersi nel dietro le quinte di questo progetto straordinario e scoprire i dettagli di un regista leggenda. Non perdere questa opportunità!

Il regista inglese al centro di una masterclass alla Casa del Cinema che si terrà il 12 giugno, in cui verranno in anteprima le prime immagini del nuovo zombie horror creato con Alex Garland. Danny Boyle in arrivo a Roma. Il 12 giugno alle ore 12:00 il regista britannico sarà protagonista di un'esclusiva masterclass presso la Casa del Cinema, organizzata da Fondazione Cinema per Roma e Sony Pictures e introdotta da Paola Malanga, Direttrice Artistica della Fondazione e della Festa del Cinema di Roma. Il pubblico romanzo potrà, inoltre, gustarsi in anteprima i primi ventotto minuti del suo nuovo film, l'atteso 28 anni dopo, scritto da Alex Garland e prodotto da Cillian Murphy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Danny Boyle svelerà i segreti di 28 anni dopo in una masterclass a Roma, primi 28 minuti in anteprima

